В Европе протестуют против карантинных мер 

В Барселоне протестуют против карантинных мер и требуют отменить все ограничения. Около полутора тысяч людей собрались в центре каталонской столицы. Массовые акции переросли в столкновение с полицией. Митингующие начали бросать в силовиков фаеры и булыжники, поджигать мусорные баки и машины, грабить магазины. Полиции пришлось применить силу.

Жители французской столицы массово сбегают из города из-за введенного карантина. Они решили променять Париж на деревню и на время ограничений поселиться за городом. В итоге, на улицах столицы огромные пробки в сторону области. В стране закрыли рестораны и кафе, театры и некоторые магазины. С сегодняшнего дня выходить из дома французам можно только по пропускам — аналогично тому, как это весной было в Москве.