Буйвол сразился со львами и попал на видео 

В южноафриканском национальном парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от шокированных туристов. Кадры с животными появились на канале Kruger Sightings на YouTube.

Свидетелями произошедшего стали 39-летняя Дженнифер Коулман и 32-летний Личен Тонкин. Они находились на одной экскурсии в разных сафари-джипах и смогли запечатлеть уникальную битву с двух углов. «Мы остановились, чтобы понаблюдать за львицей и ее тремя детенышами. Вдалеке мы видели двух буйволов. В другой стороне мы заметили еще одну львицу и бегущего куда-то льва», — вспоминает Тонкин.