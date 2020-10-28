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Буйвол сразился со львами и попал на видео 

Юрий Столбов 25 минут назад
В южноафриканском национальном парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от шокированных туристов. Кадры с животными появились на канале Kruger Sightings на YouTube.
Свидетелями произошедшего стали 39-летняя Дженнифер Коулман и 32-летний Личен Тонкин. Они находились на одной экскурсии в разных сафари-джипах и смогли запечатлеть уникальную битву с двух углов. «Мы остановились, чтобы понаблюдать за львицей и ее тремя детенышами. Вдалеке мы видели двух буйволов. В другой стороне мы заметили еще одну львицу и бегущего куда-то льва», — вспоминает Тонкин.
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