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Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
В китайском городском округе Ичунь, провинция Цзянси, мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и вошел в историю — его достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в группе Guinness World Records на Facebook.
Жуань Лянмин установил мировой рекорд, после того как на его теле оказался гигантский пчелиный рой. На кадрах видно, как на китайца без защитного костюма высыпают несколько тазов с насекомыми. Пчелы полностью облепили Лянмина, превратив его в огромную коричневую статую. На последних минутах ролика мужчина помотал головой, чтобы смахнуть насекомых с лица.
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