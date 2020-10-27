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Появилось видео разрушенной оползнем деревни 

Юрий Столбов 1 час назад
Деревня Верхняя Иленка раскололась на две части из-за гигантского оползня. Местная жительница сняла в своем огороде видео, на котором можно заметить разлом. Запись появилась в сообществе «Инцидент ИРБИТ | ЧП» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Свердловской области на деревенской дороге. Общая величина разлома достигла почти 300 метров. Трещина также задела участок россиянки, рядом с которым протекает река. По словам его хозяйки, с берега на глубину, равную человеческому росту, обрушилась почти 15-метровая часть ее огорода. На кадрах также виден поваленный забор и разбросанные деревянные балки.
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