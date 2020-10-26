Под Астраханью на полигоне Капустин Яр прошли учения с применением новейших систем войсковой противовоздушной обороны. Зенитчики пяти соединений успешно отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, уничтожив более 30 воздушных целей на высоте от 8 метров и дальности до 50 км. В манёврах были задействованы зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2», а также боевые машины «Тайфун-ПВО» с ПЗРК «Верба».
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
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