Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео 

«В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа… Джорджа… Мы окажемся в таком положении, где… Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!» — сказал Байден. Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или просто оговорился.