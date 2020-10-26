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Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем — младшим. Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.
«В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа… Джорджа… Мы окажемся в таком положении, где… Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!» — сказал Байден. Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или просто оговорился.
Видео , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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