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Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео

Юрий Столбов
35 минут назад
На провинцию Анталья, любимый курорт российских туристов в Турции, обрушился смертоносный шторм и сильный дождь с градом. Последствия урагана показали на видео, ролик был опубликован Hurriyet.
На кадрах снятого очевидцами ролика запечатлены потоки дождевой воды, а также массовые разрушения.
По информации издания, буря прошла в полдень в понедельник, 19 октября, в районе города Кумлуджа.
Видео,Hurriyet Daily News,Анталья,Турция,
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