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Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи

Юрий Столбов
1 час назад
В Алтуфьеве на улице Лескова произошла авария с участием скорой, она столкнулась с легковушкой и перевернулась.
По данным некоторых СМИ, после этого автомобиль сбил пешехода. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют.
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