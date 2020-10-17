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Автомобиль врезался в грузовик на въезде в поселок Киевский

Юрий Столбов
1 час назад
Автомобиль въехал в стоящую на дороге фуру. Это произошло на Киевском шоссе в сторону области на въезде в один из поселков.
Водитель, вероятно, не заметил в темноте стоящую грузовую машину и влетел в нее на скорости.
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