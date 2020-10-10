Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео 

В австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. Видео, снятое на дрон, опубликовано на сайте 9 News.

Инцидент произошел в среду, 7 октября. 32-летний Уилкинсон занимался серфингом, когда к нему подплыл хищник два с половиной метра в длину. «Я услышал под собой небольшой плеск воды, — вспоминает он. — У меня промелькнула мысль об акуле, но я быстро убедил себя, что все в порядке».