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Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В австралийском штате Новый Южный Уэльс профессиональный серфер Мэтт Уилкинсон столкнулся с тупорылой акулой, которая считается одним из самых агрессивных видов акул. Видео, снятое на дрон, опубликовано на сайте 9 News.
Инцидент произошел в среду, 7 октября. 32-летний Уилкинсон занимался серфингом, когда к нему подплыл хищник два с половиной метра в длину. «Я услышал под собой небольшой плеск воды, — вспоминает он. — У меня промелькнула мысль об акуле, но я быстро убедил себя, что все в порядке».
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