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Опубликовано видео пожара в Новосибирске 

Юрий Столбов 17 минут назад
В Новосибирске горит гостиничный комплекс «Император». Видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».
В Новосибирске горит гостиничный комплекс «Император». По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС. Возгоранию присвоен третий ранг из пяти.
В тушении задействовано 50 пожарных и 16 единиц специализированной техники, в том числе высотной. Сейчас отряд газодымозащитной службы проверяет помещения в здании на наличие людей, однако, по оперативной информации, постояльцы отеля эвакуировались самостоятельно.
Видео , Новосибирск
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