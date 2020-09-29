Опубликовано видео пожара в Новосибирске 

Новосибирске горит гостиничный комплекс «Император». Видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».

В Новосибирске горит гостиничный комплекс «Император». По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в МЧС. Возгоранию присвоен третий ранг из пяти.

В тушении задействовано 50 пожарных и 16 единиц специализированной техники, в том числе высотной. Сейчас отряд газодымозащитной службы проверяет помещения в здании на наличие людей, однако, по оперативной информации, постояльцы отеля эвакуировались самостоятельно.