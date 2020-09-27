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Автомобиль каршеринга припарковался в яме

Юрий Столбов
1 час назад
Автомобиль каршеринга припарковался в яме. Водитель, вероятно, не заметил, что дорогу ремонтируют и улетел в яму с песком.
Выбраться без посторонней помощи из такой ситуации не получилось. Припаркованную в песке машину нашли очевидцы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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