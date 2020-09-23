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Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео 

Юрий Столбов 33 минуты назад
Драка между двумя водителями произошла на Можайском шоссе. Известно, что один из них — водитель маршрутки, который не поделил дорогу с другим участником движения.
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