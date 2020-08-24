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Белоруссия в огне. Главное

Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео

Юрий Столбов
45 минут назад
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Михаил Ефремов покинул здание Пресненского суда Москвы под крики «Алкаш!» и пение Никиты Джигурды о его невиновности. Запись произошедшего появилась в Telegram-канале «RT на русском» в понедельник, 24 августа. «Миша наш не виноват, не сидел он за рулем», — запел Джигурда при виде Ефремова, садящегося в машину Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее в понедельник стало известно, что суд отложил на 31 августа слушания по уголовному делу в отношении Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП в центре Москвы, в связи с отсутствием адвоката у артиста.
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