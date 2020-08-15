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Белоруссия в огне. Главное

Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком 

Юрий Столбов 1 час назад
На юго-востоке Москвы произошел прорыв трубы. 8-ую улицу Текстильщиков заливает кипяток. Площадь разлива огромная.
Под водой оказались проезжая часть и тротуар. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , Москва
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