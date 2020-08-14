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Белоруссия в огне. Главное

Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН» 

Lenta.ru 46 минут назад
Житель белорусского города Слуцк, Минская область, снял на видео, как дети играют в «людей и ОМОН». Он выложил ролик в своем Instagram-аккаунте.
На кадрах видно, как два мальчика заломили руки третьему и ведут его к подъезду. Затем они поворачивают, и «задержанный» ребенок падает.
Автор ролика саркастично комментирует происходящее: «Жесткие задержания происходят в городе Слуцке. Дети играют в людей и ОМОН, друг друга по очереди пакуют. Какой отличный пример наше государство подает подрастающему поколению!»
В Белоруссии шестой день идут протесты. Жители страны выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ, чиновники и силовики. Люди требуют положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.
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Комментарии 5
Видео , В мире , Белоруссия в огне , Слуцк
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