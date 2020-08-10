Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео 

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Протестующие в Портленде (штат Орегон в США ) устроили марш до здания полицейской ассоциации и подожгли его. Об этом сообщает The Oregonian.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Милитарист», сняли колонну демонстрантов, за которой следуют полицейские. На кадрах виден дым.