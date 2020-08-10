Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео 

Протестующие в Портленде (штат Орегон в США) устроили марш до здания полицейской ассоциации и подожгли его. Об этом сообщает The Oregonian.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Милитарист», сняли колонну демонстрантов, за которой следуют полицейские. На кадрах виден дым.
Участники марша пришли к зданию полицейской ассоциации, ворвались внутрь и устроили крупный пожар. Сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу. Однако ночью большинство людей разошлись сами. Полиция заявила, что во время попыток оттеснить толпу пострадали три офицера.