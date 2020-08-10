Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео 

Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске засняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

На кадрах видно, как машина едет в собравшихся на акцию граждан. В ответ они начали кидать вслед бутылки с водой, кричать и бросаться на автозак. Один из протестующих попал под машину, его доставили в больницу.

Ранее 9 августа сообщалось, что автозак протаранил толпу протестующих в Минске. Водитель автозака въехал в толпу на большой скорости. Один из протестующих запрыгнул на бампер машины, в результате чего упал под колеса. Сбитым оказался 62-летний мужчина, он потерял сознание, его доставили в больницу для реанимации.