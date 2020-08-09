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Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC 

Юрий Столбов 1 час назад
Появилось видео поражения российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника от американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Оно предоставлено правообладателем.
35-летний американец досрочно завершил бой в начале второго раунда. Льюис обрушил Олейника мощным ударом и принялся добивать 43-летнего российского тяжеловеса. Судья боя Херб Дин остановил поединок и присудил победу Льюису.
Таким образом, Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках UFC. Всего в его активе теперь 24 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.
Видео , Алексей Олейник
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