Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC 

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Появилось видео поражения российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника от американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Оно предоставлено правообладателем.

35-летний американец досрочно завершил бой в начале второго раунда. Льюис обрушил Олейника мощным ударом и принялся добивать 43-летнего российского тяжеловеса. Судья боя Херб Дин остановил поединок и присудил победу Льюису.

Таким образом, Льюис записал на свой счет 15-ю победу в рамках UFC. Всего в его активе теперь 24 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.