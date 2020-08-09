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Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео 

Юрий Столбов 38 минут назад
В Санкт-Петербурге 2 августа прохожие спасли тонущего в Крюковом канале маленького мальчика. Во время прогулки на теплоходе, когда судно проплывало под Матвеевым мостом, в воды Крюкова канала упал маленький ребенок. На помощь ему бросились прохожие и пассажиры теплохода. Ruply удалось поговорить с Юрием Юрьевым, мужчиной, участвовавшим в спасении ребенка. "За ним следом прыгнул мужчина с этого же катера. Я спустился под мост, дал полотенце ребенку. Он уцепился, думал, что я его вытяну. Тут уже я увидел, что катер подоспел. Мы вытянули их на катер обоих", — рассказал Юрьев. Обстоятельства произошедшего намерены проверить правоохранительные органы.
Видео , Юрий Юрьев , МВД , Санкт-Петербург
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