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Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео 

Юрий Столбов 28 минут назад
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, хрюкнул перед журналистами. Запись произошедшего опубликовал Telegram-канал Life Shot в четверг, 5 августа.
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение артиста по поводу его комментария. Адвокат утверждал, что Ефремов на закрытом заседании суда «сидел и похрюкивал». Артист в своем заявлении раскритиковал слова Добровинского, отметив, что «ему не обидно», поскольку он «является болельщиком »Спартака"», добавив, что ему неудобно перед своими детьми за поведение адвоката.
Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Спартак
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