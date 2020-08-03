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Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В сети появилось видео, на котором запечатлено происходящее на данный момент на границе между Россией и Абхазией после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Запись была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».
На кадрах ролика показана ситуация на автомобильном пункте пропуска между странами — видно, как путешественники массово стоят в очередях. Видео было снято в ночь на понедельник, 3 августа. «И днем, и ночью россияне идут и едут в Абхазию», — говорится в комментарии к посту.
Видео , Абхазия
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