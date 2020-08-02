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Опубликовано видео с места аварии на МКАД
Юрий Столбов
2 часа назад
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Кадры столкновения автомобилей на МКАД, в результате которого погибли три человека, появились в Сети.
ДТП произошло на 98 километре трассы.
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