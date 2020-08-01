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Трамп пригрозил запретить TikTok 

Юрий Столбов 1 час назад
Дональд Трамп грозится запретить в США работу соцсети TikTok, разработанной в Китае.
Американские власти утверждают, что руководство соцсети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. При этом новостное агентство "Блумберг" пишет, что сразу несколько компаний и крупных инвесторов США собираются приобрести долю в TikTok.
По последним оценкам, в соцсети уже более 800 миллионов пользователей. Ее используют в 150 странах. В Индии приложение уже запретили и сейчас тоже самое планируют сделать в Японии. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , Дональд Трамп , Bloomberg , Китай , США
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