Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток. На видео с животным обратило внимание издание For The Win. Гид Джон Дорнельяс (John Dornellas) плыл на лодке в одной из бухт залива. Он заметил вдали трех косаток и морских выдр. Дорнельяс начал снимать видео. Неожиданно крупная выдра в отчаянии подплыла к его лодке и моментально залезла на палубу.
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
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