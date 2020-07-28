Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов. Об этом сообщили в городском управлении МЧС, передает ТАСС. Видео последствий аварии опубликовано в Instagram. По словам собеседника агентства, авария произошла в 14:39 по московскому времени. В результате столкновения с рельсов сошли не только грузовые составы №3812 и №1255, но и один пустой полувагон. На опубликованных кадрах видно перекрученные рельсы и поврежденные вагоны.
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
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