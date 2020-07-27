Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, дал показания в суде против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который находится под арестом по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Во время заседания между ними произошел спор, который попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Во время процесса Соколов начал спор с Понасенковым. Он настаивал, что Савеловский суд Москвы обязал Маэстро заплатить ему 175 тысяч рублей. «За ваше безобразие, за ваши оскорбительные ролики», — подчеркнул бывший доцент. На видео Соколов находится в стеклянном боксе и смотрит в сторону Понасенкова.
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Читайте также