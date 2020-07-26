Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле 

Трое полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле . Один из них был госпитализирован. Протестующие закидали силовиков камнями, бутылками и пиротехникой. Также они подожгли стройплощадку изолятора для несовершеннолетних.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отправить в город подмогу для борьбы с преступностью и разгона массовых беспорядков.

Параллельно в Америке проходят протесты граждан в защиту полицейских. Новое движение назвали Blue Lives Matter из-за синей формы полицейских. В Нью-Йорке столкновение народа, поддержавшего полицейских, и тех, кто против "людей в синем", привело к дракам и арестам. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.