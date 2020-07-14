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Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Следователи провели обыск в доме депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, подозреваемого в хищении 17 миллионов рублей из Фонда социального страхования. Видео с обыска во вторник, 14 июля, публикует издание Baza в своем Telegram-канале. Обыск происходил в одном из особняков чиновника в селе Сурхахи (Назрановский район Республики Ингушетия). На записи видно, что в доме чиновника обнаружено множество картин, сотни старинных и ценных книг, 219 антикварных часов. Также, по данным издания, у депутата нашли 20 автомобилей иностранного производства.
Видео , ФСБ , Фонд социального страхования РФ , Республика Ингушетия
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