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Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Самаре загорелся склад лакокрасочных материалов. Над местом пожара образовался густой черный дым, рухнула кровля здания. Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. Обрушение кровли произошло на площади около 400 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, как покосилось здание. Образовавшийся в результате пожара дым заволок все небо. По предварительным данным, пострадавших нет.
Видео , МЧС , РИА Новости , Самара
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