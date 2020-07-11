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NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну. В планах в 2021 году отправить грузовые миссии.

Кроме того, в 2024 году на поверхность Луны планируют высадить астронавтов. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.