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NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну 

Юрий Столбов 1 час назад
NASA и Япония договорились вместе осваивать Луну. В планах в 2021 году отправить грузовые миссии.
Кроме того, в 2024 году на поверхность Луны планируют высадить астронавтов. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
Видео , NASA , Япония
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