Актер Джони Депп и его бывшая жена актриса Эмбер Херд прибыли в Высокий суд Лондона в понедельник, где начался процесс против британской газеты The Sun. Депп обвинил таблоид в клевете за публикацию 2018 года, в которой актер обвинялся в домашнем насилии в отношении своей экс-супруги. В материале издание ссылалось на утверждения самой Херд. В ходе слушаний актриса должна будет подтвердить содержащуюся в статье информацию, включающие подробности отношений пары до их развода в 2017 году.
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
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