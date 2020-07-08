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Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео 

Юрий Столбов 39 минут назад
Актер Джони Депп и его бывшая жена актриса Эмбер Херд прибыли в Высокий суд Лондона в понедельник, где начался процесс против британской газеты The Sun. Депп обвинил таблоид в клевете за публикацию 2018 года, в которой актер обвинялся в домашнем насилии в отношении своей экс-супруги. В материале издание ссылалось на утверждения самой Херд. В ходе слушаний актриса должна будет подтвердить содержащуюся в статье информацию, включающие подробности отношений пары до их развода в 2017 году.
Видео , Джонни Депп
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