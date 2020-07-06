Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео 

Китовая акула подплыла к общественному пляжу в израильском городе Эйлат и посеяла панику среди отдыхающих. На видео с акулой обратило внимание издание Business Insider.

В субботу, 4 июля, посетители пляжа заметили акулу, которая приплыла на мелководье. На записи, которая была опубликована в Twitter, виден акулий плавник, который движется над поверхностью воды совсем рядом с пловцами. Слышно, как один из посетителей пляжа кричит: «Она охотится на ту женщину! Она не видит ее! О боже!».

Оказалось, что это была безвредная китовая акула, но посетители пляжа не знали об этом. Китовые акулы — крупнейший вид рыб в мире. Они могут вырастать до 12 метров в длину. Эти создания не представляют опасности для людей и питаются планктоном. Хотя китовые акулы обитают в теплых тропических морях по всему миру, они редко подплывают близко к берегу.