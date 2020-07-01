Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье 

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания автобуса, которое произошло при столкновении с автомобилем такси на автодороге Чехов — Кресты. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью.

"Автобус ехал по главной дороге, с второстепенной такси, водитель которого не справился с управлением и совершил ДТП. В результате автобус перевернулся, восемь человек получили травму различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии — это два несовершеннолетних и взрослый", — сказал собеседник агентства.