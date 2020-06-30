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Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео 

Юрий Столбов 54 минуты назад
В парижском деловом районе Дефанс прошла полицейская операция, сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке не подтвердились. Об этом сообщает Reuters.
На попавшем в сеть видео с места событий, которое было опубликовано в Telegram-канале RT на русском, запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра. Операция вызвала панику — часть людей обратились в бегство. Отмечается, что полицейские выводили людей со станции с поднятыми руками, проводя досмотр каждого. В результате операции сообщения об угрозе безопасности не подтвердились.
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