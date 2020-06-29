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Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру противостояние двух жирафов. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube. На кадрах, размещенных 28 июня, видно, как самцы пытаются побороть друг друга. Жираф, находящийся к камере справа, замахивается головой в сторону противника, но его оппонент ловко уворачивается и наносит ответный удар. Животные продолжают потасовку, стоя вплотную друг к другу.
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