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Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию 

Юрий Столбов 1 час назад
Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию, передает телеканал Москва 24. Псу по кличке Рыжий исполнилось девять лет. Корги прослужил в транспортной полиции 7,5 года. Там он занимался поиском запрещенных веществ у пассажиров. У собаки существует персональная страница в Instagram. Ее ведут от лица Рыжего. Сейчас у него около 14 тысяч подписчиков. Под одним из потов сказано, что корги будет продолжать на пенсии заниматься спортом.
Видео , Москва
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