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Смерч в Вологодской области попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Вологодской области очевидец заснял редкое для этой местности природное явление — смерч высотой с многоэтажный дом. Стихией были повалены деревья, пострадавших нет.
Видео , Вологодская Область
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