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Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле 

Юрий Столбов 1 час назад
Большая часть протестующих покинула «Автономную зону Капитолийского холма» (CHAZ) в центральной части американского Сиэтла. На кадрах видны оставленные баннеры с лозунгами «Жизнь темнокожих имеет значение» и практически опустевший палаточный лагерь. Блоки, которыми отделяли «границу» зоны, ещё на месте. «Автономия» появилась 8 июня 2020 года, когда на фоне массовых протестов против полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорда Флойда стражи порядка оставили один из участков. Митингующие отгородили территорию вокруг отделения баррикадами и заявили о создании CHAZ. Позже в зоне, «свободной от полицейских», произошла стрельба, один человек погиб. Установить личность нападавшего не удалось.
Видео , Сиэтл
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