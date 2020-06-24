Один из приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов эмоционально отреагировал на речь президента России Владимира Путина об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах во время Великой Отечественной войны. Момент попал на видео, его опубликовал журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что ветеран машет кулаком, когда президент говорит об уничтожении «75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника».
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
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