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Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео 

Юрий Столбов 33 минуты назад
Один из приглашенных на парад Победы в Москве ветеранов эмоционально отреагировал на речь президента России Владимира Путина об уничтоженных Советским Союзом вражеских силах во время Великой Отечественной войны. Момент попал на видео, его опубликовал журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что ветеран машет кулаком, когда президент говорит об уничтожении «75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника».
Видео , Роман Голованов , Владимир Путин , Комсомольская правда , Москва
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