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Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Житель Вьетнама построил на своем участке забор из iPhone. Все опорные конструкции облицованы смартфонами компании Apple. Пользователи интернета подсчитали, что на это ушло как минимум две сотни девайсов. Автор публикации заверил, что все телефоны настоящие. Однако для забора мастер использовал только корпуса, без технической начинки. И, как выяснилось, владелец — сотрудник сервисного центра, где чинят такую технику. Так что по его карману такой дизайн, похоже, не ударил.
Видео , Apple , Вьетнам
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