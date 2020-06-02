Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео 

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Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На кадрах показано, как несколько десятков полицейских преклонились перед толпой демонстрантов.