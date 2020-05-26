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Cражение крокодилов попало на видео 

Юрий Столбов 43 минуты назад
В Южной Каролине в США два взрослых крокодила забрались на территорию местного гольф-клуба и устроили жаркую схватку. Видео сражения администрация клуба выложила в Сеть.
На кадрах видно, как два крокодила пытаются перебороть друг друга.
Видео , США
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