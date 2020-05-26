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Cражение крокодилов попало на видео
Юрий Столбов
43 минуты назад
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В Южной Каролине в
США
два взрослых крокодила забрались на территорию местного гольф-клуба и устроили жаркую схватку. Видео сражения администрация клуба выложила в Сеть.
На кадрах видно, как два крокодила пытаются перебороть друг друга.
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