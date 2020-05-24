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Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео 

Юрий Столбов 36 минут назад
В ночь на субботу, 23 мая, на улице Карла Маркса в Химках неизвестные злоумышленники вскрыли банкомат и завладели его содержимым.
Преступники взорвали банковский терминал, забрали оттуда деньги и скрылись.
Видео , Химки
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