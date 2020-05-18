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Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Юрий Столбов
1 час назад
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Сотрудник полиции в
Тулуне
откликнулся на просьбу местной жительницы и пришел на помощь ее коту, оказавшемуся в затруднительном положении.
Спасительную операцию, проведенную инспектором
ГИБДД
, сняли на видео.
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