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Опубликовано видео спасения кота в Иркутске 

Юрий Столбов 1 час назад
Сотрудник полиции в Тулуне откликнулся на просьбу местной жительницы и пришел на помощь ее коту, оказавшемуся в затруднительном положении.
Спасительную операцию, проведенную инспектором ГИБДД, сняли на видео.
Видео , ГИБДД , Иркутск , Тулун
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