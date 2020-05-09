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Смотрящий авиапарад Путин попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Журналисты РИА Новости запечатлели, как президент России Владимир Путин смотрел авиационный парад в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале репортеров.
Глава государства наблюдал за самолетами с крыльца первого корпуса Кремля, говорится в публикации. Там расположен рабочий кабинет президента.
9 мая Путин дважды публично выступал с поздравлениями в связи с Днем Победы. Он обратился к гражданам возле Могилы Неизвестного Солдата, а также произнес речь перед военнослужащими Президентского полка на Соборной площади Кремля.
Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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