Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста

Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. В тестовом режиме проверили иллюминацию на всей протяжённости моста. Освещение будет работать каждую ночь после запуска железнодорожного движения через Керченский пролив.