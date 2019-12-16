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Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста 

Рамблер 1 час назад
Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора. В тестовом режиме проверили иллюминацию на всей протяжённости моста. Освещение будет работать каждую ночь после запуска железнодорожного движения через Керченский пролив.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
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