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Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста 

Рамблер 23 минуты назад
Мужчина взобрался на опору Крымского моста. Две полосы на мосту были перекрыто на несколько часов. Спасателям удалось снять мужчину с высоты.
Редактор:  Юрий Столбов
Теги:
Видео , Происшествия
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