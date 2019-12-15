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Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Рамблер
23 минуты назад
Комментарии
Мужчина взобрался на опору Крымского моста. Две полосы на мосту были перекрыто на несколько часов. Спасателям удалось снять мужчину с высоты.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
,
Происшествия
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