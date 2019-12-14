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Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Рамблер
48 минут назад
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На Варшавском шоссе вспыхнул пожар. Сгорел крупный склад. На тушение пожара было брошено десятки единиц техники и авиация. Спасателям пришлось тушить семь тысяч квадратных метров огня.
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Редактор:
Юрий Столбов
Теги:
Видео
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