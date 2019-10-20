МЧС России опубликовало видео облёта реки Сейбы в Красноярском крае, где в ночь на 19 октября разрушилась дамба технологического водоёма золотодобывающей артели. Инцидент произошёл близ посёлка Щетинкино Курагинского района. В результате затопления двух рабочих общежитий погибли по меньшей мере 15 человек, ещё 6 пропали без вести. Власти Красноярского края ввели режим ЧС в Курагинском районе. 21 октября объявлено днём траура по погибшим.
Облёт места прорыва дамбы в Красноярском крае
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