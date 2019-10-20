Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облёт места прорыва дамбы в Красноярском крае 

Рамблер 55 минут назад
МЧС России опубликовало видео облёта реки Сейбы в Красноярском крае, где в ночь на 19 октября разрушилась дамба технологического водоёма золотодобывающей артели. Инцидент произошёл близ посёлка Щетинкино Курагинского района. В результате затопления двух рабочих общежитий погибли по меньшей мере 15 человек, ещё 6 пропали без вести. Власти Красноярского края ввели режим ЧС в Курагинском районе. 21 октября объявлено днём траура по погибшим.
Видео , МЧС , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»565
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Сирии1
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время экзамена50
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Малышева дала россиянам небезопасный совет3
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России130
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
02:47
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева
Общество
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
00:39
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Происшествия Другое
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
02:40
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Политика
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
00:49
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение